Mise Apollo byla americkou odvetou za Sputnik a Gagarina

Ale to byl pouze začátek. Ještě horší situace pro americkou kosmonautiku nastala 12. dubna 1961, když z kosmodromu Bajkonur odstartovala kosmická loď Vostok 1. Na ní se do vesmíru dostal první člověk v dějinách, sovětský kosmonaut Jurij Gagarin. Obletěl Zemi a po 108 minutách bezpečně přistál – a stal se hrdinou pro celý svět, nejen pro tehdejší východní komunistický blok.

Američané před misí Apollo boj o vesmír se Sověty prohrávali, a to zcela jednoznačně. Tou největší porážkou pro ně byl hned Sputnik, první člověkem vyrobený satelit, který se dostal na oběžnou dráhu Země. A dopravili ho tam Sověti 5. října 1957. Po tři týdny posílala tato koule o průměru 58 centimetrů signál na Zem, než jí došly baterie. O dva měsíce později sice shořela v atmosféře, ale to už bylo pro USA pozdě – největší západní velmoc okusila první velkou technologickou porážku.

Tento obrovský úspěch pro Sovětský svaz byl velkou ránou pro USA, kterou tamní politici vůbec nečekali. NASA totiž teoreticky měla mít náskok; už v dubnu 1959 představila první sedmičku kandidátů pro kosmické lety, zatímco Sovětský svaz v téže době žádný takový plán neměl.

Až později zadal první tajemník ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Nikita Chruščov konstruktérovi Sergeji Koroljovovi, který byl hlavním raketovým inženýrem SSSR, aby připravil let s člověkem – a aby k němu došlo dřív, než to stihnou ve Spojených státech.

Poplach v Bílém domě

Hned den poté, co Gagarin odstartoval do vesmíru, byla do Oválné pracovny Bílého domu svolána schůzka s jasným tématem: Co udělat, abychom Sověty předstihli? A právě v prezidentově pokoji padlo, že jediným způsobem, jak úspěch SSSR překonat, by mohla být cesta na Měsíc – ačkoliv o ní Američané uvažovali už dřív.

Američtí politici i experti v NASA se navíc obávali, že Sověti se na povrch Měsíce zkusí dostat na podzim 1967, tedy přesně na padesáté výročí Velké říjnové revoluce. Později svůj odhad upravili na rok 1969, přesto bylo Američanům jasné, že musí spěchat.