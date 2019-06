Část Tichého oceánu se neotepluje tak rychle, jak předvídají modely. Může za to „chladný jazyk“

Pod označením „chladný jazyk“ se skrývá pásmo relativně studené vody, které se táhne podél rovníku od břehů Peru až do vod západního Pacifiku. Podle počítačových simulací se měla tato oblast oceánu začít zahřívat už před desítkami let a proces dosud neměl skončit, nic takového se ovšem neděje.

Význam lokálních měření

Autoři studie museli upravit řadu modelů, aby k tomuto funkčnímu popisu byli schopní dospět. Nijak nevyvrací, že by klimatická změna probíhala celoplanetárně jinak – jen v jedné oblasti světa bude probíhat poněkud odlišně a možná to bude mít vliv i jinde.

Pokud se Seagerův tým nezmýlil, vnese výzkum nejistotu do toho, jak se v budoucnu bude měnit ENSO. Jestliže se bude celý svět oteplovat a jedna velká oblast oceánu ne (nebo se bude oteplovat výrazně pomaleji), pak to bude mít dopad na frekvenci, sílu i další vlastnosti ENSO. Teprve další výzkum ale ukáže, jak konkrétně se to projeví, zatím to klimatologové mohou jen odhadovat.

Pokud se chladný jazyk nebude oteplovat, pak by to mohlo zhoršit sucha na jihovýchodě Severní Ameriky, v subtropické Jižní Americe a ve východní Africe. Ale současně by to přineslo více srážek tropické Jižní Americe a oblasti Sahelu.

Profesor Seagar doporučuje, aby vědci takové anomálie studovali v nastávajících letech co nejintenzivněji, protože právě lokální data mohou mít důležitý dopad i na globální modelování změn klimatu.