Ostrovní stát Palau vytvořil obří oceánskou rezervaci. Ale povolil do ní přístup japonským rybářům

Vláda to podpořila a schválila zákony, které umožní přístup zahraničních rybářských lodí do oblasti. Podle prezidenta Remengesaua tato změna vychází vstříc plavidlům z jižní části Japonska – z provincie Okinawa. Tamní rybáři totiž využívají vody u Palau po generace. „Jsme blízko Japonska a chceme s nimi mít dobré vztahy, kdekoliv to jen jde,“ uvedl prezident.

Podle ministra přírodních zdrojů Umiicha Sengenbaua tyto změny zákonů nijak nesníží hodnotu rezervace. „Japonsko samo přišlo a podpořilo ten dodatek, je to pro Japonsko výhodné. Ale i my jsme chtěli pro Palau něco udělat, mít průmysl, který je udržitelný,“ prohlásil.

Jaký dopad bude mít na tamní přírodu úprava zákona, zatím není jasné. Nezisková organizace Pew Bertarelli Ocean Legacy, jejíž experti se podíleli na původní legislativě, novou verzi zkoumá. „Stále pracujeme na analýze těchto zákonů, ale pokračujeme v aktivní podpoře Palau jako světového lídra v ochraně oceánů,“ uvedla manažerka organizace Ashleigh Cirilla.

Ostrovní země vytvořila první rezervaci pro žraloky už v roce 2009 a od příštího roku přijde s další iniciativou – zakáže opalovací krémy, které podle posledních výzkumů poškozují citlivé korálové útesy.