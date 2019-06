Kvůli spaní u televize nebo při světle může ženám hrozit obezita, varuje výzkum

Je stále možné, že závislost na nočním svícení může být projevem mnoha dalších faktorů, které jsou přímou příčinou tloustnutí – mohlo by se jednat například o osamělost, úzkost nebo nějaké formy sociálních fobií.

I tak by se ale noční svícení mohlo stát lakmusovým papírkem, pomocí něhož by vědci po těchto hlubších skrytých příčinách tloustnutí mohli účinněji pátrat. Doktor Park by tedy ve výzkumu mohl pokračovat i v budoucnosti.