5G sítě ohrožují naši schopnost předpovídat počasí, varují meteorologové

Meteorologové po celém světě se obávají, že příchod 5G sítí bude mít negativní dopad na jemné satelitní přístroje, které se využívají pro předpovídání změn v zemské atmosféře. Důsledky by mohly být vážné: zhoršené možnosti předvídání počasí, neschopnost varovat před silnými bouřemi – a tedy i ztráty na lidských životech a majetku.

„Způsob, jakým se 5G sítě zavádějí, vážně ohrožuje naši schopnost předvídat velké bouře,“ varoval v deníku Guardian meteorolog Tony McNally z European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. „V důsedku by to mohlo znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Jsme tím velmi zneklidnění.“

Problémové frekvence

Problém podle studie v časopise Nature spočívá v tom, že rádiové frekvence, které budou nové 5G sítě využívat, můžou zřejmě rušit přístroje umístěné na satelitech, jež jsou jádrem moderní meteorologie.