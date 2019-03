Afrika může do konce století přijít o třetinu druhů rostlin, varuje výzkum

Američtí akademici prozkoumali množství zkamenělin rostlin z minulosti afrických savan. Na základě tohoto výzkumu zkusili předpovědět, jak se bude toto prostředí vyvíjet v době klimatické změny, na níž se podílí člověk. Varují, že ze 23 tisíc existujících druhů rostlin by jich v dalších desetiletích mohlo vyhynout kolem osmi tisíc. To znamená, že by Afrika mohla přijít o třetinu své biodiverzity.

Současně autoři varují, že během dalších sto let by tyto změny mohly být horší než cokoliv, co Afriku potkalo za posledních 15 tisíc let. Biologové zkoumali, jak se snižovala biodiverzita v době poslední silné globální změny klimatu – tedy před asi 10 až 18 tisíci roky, když došlo k ústupu ledu z velké části planety. Popsali, že tehdy rostliny vymíraly především kvůli zvýšení úrovně oxidu uhličitého v atmosféře.