Čínští vědci používali ve výzkumu orgány vězňů. Prestižní časopisy by měly jejich studie vymazat

Vědce k vytvoření této studie vedl případ z roku 2017, kdy prestižní lékařský časopis Liver International muset stáhnout studii čínských vědců, kteří zkoumali výsledky 564 transplantací jater. Experti ale prokázali, že pro nemocnice bylo nemožné získat takové množství orgánů jen od dobrovolných dárců, kterých v tu dobu bylo v Číně jen minimální množství. Ti mohli poskytnout jen asi třetinu darovaných orgánů, zbytek jich tedy musel pocházet z neznámých zdrojů, s největší pravděpodobností od vězňů.

Podle Rogersové ale podobné články vycházely i v časopisech Journal of American Transplantation a Journal of the The Transplantation Society, které mají přísná pravidla, jež by takovým neetickým praktikám měly zabránit. Journal of the The Transplantation Society dokonce od roku 2016 otevřeně deklaruje, že žádné takové texty nevytiskne. Přesto se to stalo.

K problému čínských transplantací se vyjádřila i Evropská unie: v roce 2017 schválil Evropský parlament deklaraci, ve které odsoudil odebírání orgánů od vězňů a vyzval Čínu, aby s tímto zvykem přestala.

Čína se sice už roku 2015 zavázala, že přestane využívat orgány vězňů, ale od té doby nebyl schválený žádný zákon, který by tuto praktiku reálně omezil.