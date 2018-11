Na Moravu přišlo druhé jaro. A to je pro stromy problém, upozorňují vědci z InterSucha

Na některých stromech se objevily nalité pupeny, nové listy i květy, ozimý ječmen i řepka se nechystají k přezimování. Nejsou tak nachystané do mrazuvzdorné fáze, což může být v letošním již suchem poznamenaném roce další problém v případě, že by přišel radikální zlom počasí do minusových teplot.

Přesná předpověď na více než deset dní je značně nejistá, spíš nemožná. „Pokud by teploty postupně klesaly třeba do půlky prosince, rostliny by se přirozeně otužily a pak by přežily i běžné mrazy. Akorát by otužovací fáze přišla později než v dřívějších letech. Obáváme se však náhlého vpádu studeného vzduchu od severu či severovýchodu, který by teploty srazil pod nulu,“ řekl Žalud.

Rána by to byla pro všechny na zimu nepřipravené rostliny, zvláště však pro polní plodiny. Například ozimy by teď nebyly schopné odolat mrazům a nemusí to být ani dvacetistupňové holomrazy. Přitom pro zemědělce jde o ekonomicky klíčové plodiny.