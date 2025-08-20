Vláda rozhodla, že stav nebezpečí kvůli likvidaci benzenu u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku potrvá do 24. září. Páté prodloužení zvláštního režimu v lokalitě má být podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) poslední. Sanace podle něj po únorové nehodě nákladního vlaku pokračuje úspěšně, na hladině podzemních vod už benzen není, ještě měsíce potrvá, než bude vyčištěna i zemina. K tomu ale už nebude třeba rozhodování ve zvláštním režimu.
Stav nebezpečí k likvidaci benzenu u Hustopečí potrvá do 24. září
Na sanaci bylo zatím třeba 200 milionů korun, odhady dosahující až miliardy korun se zřejmě nenaplní, uvedl Hladík.
Nákladní vlak vykolejil u Hustopečí nad Bečvou 28. února. Většina cisteren s mimořádně toxickou látkou se při havárii poškodila a benzen začal nekontrolovaně unikat do půdy. Následně se vzňal a intenzivně hořel. Podle České inspekce životního prostředí uniklo do životního prostředí až 400 tun benzenu.
Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna. Přilehlé jezero by mohlo být bezpečné ke konci září, řekl Hladík s tím, že další dekontaminace by pak měla pokračovat v prostoru uzavřeném stěnou. O dalším postupu ve středu jednal s hejtmanem Olomouckého kraje Ladislavem Oklešťkem (ANO).
Vyhlášení stavu nebezpečí umožňuje rychlejší organizaci sanace zamořené půdy a vody. Vláda může zvláštní režim prodloužit vždy jen o třicet dnů. Kdyby nyní nerozhodla o prodloužení, stav nebezpečí by skončil 25. srpna.
Maximum znečištění by se podle Hladíka mělo odklidit do listopadu i vzhledem k fyzikálním vlastnostem benzenu, které ovlivní dekontaminační práce přes zimu. Podle odhadu sanační společnosti z poloviny července se v místě stále nacházelo asi 150 tun vysoce hořlavého a výbušného benzenu. Odvezeno k likvidaci bylo přes sto tun a téměř pět tisíc metrů krychlových odpadní vody.