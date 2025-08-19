Na kolmé skále pod vodopády řeky Aquidauana biologové pozorovali tisíce ryb, které se pokoušely tuto vysokou překážku překonat. Vědci až doposud nic takového u tohoto druhu neviděli.
Tisíce sumců šplhaly na brazilskou skálu
Zpočátku vypadali jako čmeláci. Když ochránci přírody sledovali v listopadu 2024 kluzké skály za vodopády na řece Aquidauana, hned si na nich všimli neobvyklého „rojení“. Nešlo ale o hmyz, nýbrž o ryby. Přestože byli ekologové docela zkušení pozorovatelé, nic takového do té doby neviděli – a tak přivolali profesionální přírodovědce.
Ti dorazili na místo nedaleko města Rocha asi za týden a na kolmé skále spatřili totéž: hejna ryb, které se šplhaly, plazily a tiskly na kolmou skalní stěnu. Vědci zjistili, že se jedná o zástupce jediného druhu, a to sumce s latinským názvem Rhyacoglanis paranensis, kteří české jméno nemají. Kdyby ho měli, znamenalo by něco jako „sumec žijící v tekoucí vodě v oblasti Paraná“.
Biologové doposud nepozorovanou aktivitu těchto asi deseticentimetrových ryb zaznamenali na video, takže mohli i zpětně analyzovat, co přesně se stalo. Popsali to v odborném časopise Journal of Fish Biology, kde uvedli, že nové nebylo pouze chování sumců, ale do značné míry i oni sami: věda totiž tento druh popsala teprve roku 2017.
Noční hrátky
Ukázalo se, že aktivita sumců je řízená sluncem. Během dne tyto ryby ani nebyly vidět, jen občas jich několik vykouklo zpod kamenů v proudu. Ale jakmile se horké tropické odpoledne proměnilo v dusnou noc, začala se řeka jejich těly „vařit“: tisíce těchto ryb se začaly objevovat v nedalekých tůních a směřovat na stejné místo: k hladkým útesům.
Na pohled jejich chování vypadalo, jako by porušovalo fyzikální zákony – tělo slizké rybky by se na vlhké skále nemělo přece vůbec udržet. Ale když vědci analyzovali detailně jejich pohyby, zjistili, jakým trikem si pomáhají: sumci se přichytávají k mokrým skalám tím, že si pod břichem vytvářejí tlakovou vzduchovou bublinu, jako by měli gumovou přísavku.
Velké proč
Proč se sumci vydali na tento nebezpečný a podle videa pro mnohé neúspěšný výstup? Vědci dospěli k závěru, že sumci se s největší pravděpodobností vydali na cestu do svých rozmnožovacích oblastí v úzkých horských potocích.
Většina sumců, kteří se vydali na výstup, totiž byli dospělí jedinci a výstup se odehrál na začátku období dešťů, kdy ostatní ryby ze stejného říčního systému začínají své migrace kvůli rozmnožování.