Stovky ametystů ukrývalo přízemí kroměřížského zámku

Vrstva malty v přízemí kroměřížského zámku, který je památkou UNESCO, ukrývala stovky ametystů. Při odborném průzkumu zámeckých grott, tedy umělých jeskyní, je objevila Jana Zapletalová, vedoucí katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Polodrahokamy jsou součástí výzdoby grott. Část ametystů byla v minulosti ze zámku zcizena. Kdy byly zbývající drahé kameny vědomě zakryty maltou, se zatím zjistit nepodařilo, řekla Zapletalová. Objev má podle ní mezinárodní význam.
Dvě grotty spolu s trojicí sousedních sal terren tvoří přechod mezi interiérem zámku a Podzámeckou zahradou. V minulosti sloužily k odpočinku, občerstvení, banketům nebo koncertům. Pocházejí z druhé poloviny 17. století, z období biskupa Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu, který se po třicetileté válce zasloužil o vybudování zámku v jeho dnešní podobě.
Jsou jedněmi z nejcennějších interiérů památky. Jejich odborný průzkum, při kterém spolupracuje olomoucké arcibiskupství jako vlastník památky s Univerzitou Palackého, začal loni. Navázat by na něj v budoucnu mělo restaurování těchto prostor.
Ve světle baterky se začaly kameny třpytit
Na unikátní výzdobu grott Zapletalová narazila při vědecké práci na bohaté štukové výzdobě sal terren. „Svítila jsem si na cestu baterkou, protože v grottě bývá běžně tma. A naráz se mi pod světlem baterky na stěnách začaly některé kameny třpytit. Uviděla jsem jeden, naráz jsem si všimla, že vedle je druhý, který se třpytí, třetí, pátý, třicátý. A v ten moment mi došlo, že kolem mě celá zadní část grotty je úplně plná ametystů a zatočila se mi hlava,“ popsala Zapletalová.
Umělé jeskyně, které měly napodobovat přírodu, se těšily v baroku mezi evropskou aristokracií velké popularitě. Díky vodním hříčkám a chladu sloužily k letnímu osvěžení a zábavě a zpravidla v nápadité umělecké výzdobě ukrývaly nějaké jinotajné poselství.
Dekorace drahými kameny v obou kroměřížských grottách v tak velkém rozsahu je podle Zapletalové světově jedinečná. Ametysty byla nejvíce zdobená část Apollonovy grotty bezprostředně kolem sochy boha slunce, který alegoricky zosobňoval biskupa Karla. Společně s dalšími minerály a lasturami jsou ametysty součástí stěn a kleneb. V Důlní grottě jsou zabudované i v podlaze.
Podobný typ výzdoby v Česku není
Objevené ametysty podle geologa Radka Hanuse pocházejí z kopce Květnice u Tišnova na Brněnsku. V historických pramenech lze navíc dohledat, že byly na stavbu převáženy v pivních sudech. „Podobný typ výzdoby v České republice de facto nemáme. Ametyst je obecně v Čechách relativně vzácný kámen, který není až tak běžný, jak to na první pohled vypadá,“ vysvětlil Honus.
V minulosti podle něj stavitelé ametysty využili také k výzdobě chrámu svatého Víta v Praze a kaplí svatého Kříže a svaté Kateřiny na Karlštejně. Spolu s ametysty jsou součástí výzdoby kroměřížských grott také opály, baryty, granátovce nebo sádrovce.
Arcibiskupství olomoucké podle vedoucí jeho památkového oddělení Aleny Tobolkové usiluje o restaurování památky, aby výjimečné prostory, které jsou aktuálně v havarijním stavu, uchovalo do budoucna. „Nyní budou probíhat další průzkumy a restaurátorské práce, které potrvají řadu let. Bude nutné do nich zapojit zahraniční odborníky a sehnat finance na takto náročný postup,“ uvedla Tobolková. Díky krytým podlahám a vyhlídkám se do grott i po dobu prací bude moci podívat veřejnost.