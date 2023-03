Do nádrže Skalka se dostává rtuť z Německa. Našla se i v rybách

Z měření vyplývá, že zatížení řeky Ohře, než do ní vteče Reslava, je z hlediska obsahu rtuti zanedbatelné. Nalezené hodnoty v roce 2022 přesáhly mez stanovitelnosti pouze jednou. V Reslavě byla loni zjištěna nejvyšší průměrná koncentrace rtuti od roku 1998, a to 0,79 mikrogramu v litru vody. Průměrné hodnoty koncentrací rtutí zjištěné za rok 2022 ve splaveninách byly na sledovaných místech Reslavy a Ohře na přítoku do přehrady Skalka prakticky shodné s minulým obdobím a jen mírně nižší než na počátku sledování v letech 2010 až 2011.

Podle mluvčího POH Jan Svejkovského se v Německu připravují opatření, která by mohla přítok rtuti do Ohře snížit. „Na německé straně nyní připravují pilotní projekt ve třech úsecích, který bude stabilizovat dno koryta Reslavy tak, aby se sedimenty nedostávaly dál. Pak se bude vyhodnocovat účinnost těchto opatření a pokud to bude dostatečně účinné, tak by to německá strana sanovala v celém nebo v maximální možném rozsahu,“ uvedl Svejkovský.