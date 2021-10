Bavorsko zpevní břehy řeky Reslavy, aby zabránilo splavování rtuti z bývalé chemičky do Česka

Bavorsko po naléhání Povodí Ohře začne zpevňovat břehy řeky Reslavy (Röslau), aby zabránilo splavování rtuti do Česka. Rtuť se do Ohře a následně do přehrady Skalka dostává už desítky let z okolí bývalé chemičky v Marktredwitz, a to i přes její rozsáhlou sanaci v 90. letech. Aktuálně do nádrže Skalka přitéká až patnáct kilogramů kovu ročně.