Obyvatelé šluknovského sídliště si stěžují, že majitel v domech netopí a vyhrožuje vystěhováním

„Trvá to asi osm let, možná i víc. Jsou tam kotle, ale jsou staré. Měli jsme i čtrnáctidenní odstávky kvůli jejich výměně, ale žádné nové tam nedali,“ uvedl nájemník. Doplnil, že v bytě má plíseň, v některých bytech jsou i štěnice. Když si chtějí obyvatelé domů stěžovat, majitelé nebo správkyně jsou arogantní.

„Řešil jsem, že mám v bytě plísně a moje děti jsou každý měsíc nemocné. Je to pak problém i u doktorů, protože si myslí, že zanedbáváme péči. Ohledně toho jsme zkoušeli přímo majitele. Tykal mi a řekl mi, jestli chci chytit druhou o zeď,“ popsal chování Zeithammera obyvatel domu. Podle něj navíc majitel vyhrožuje nájemníkům vystěhováním, což je také důvod, proč nechce zveřejnit své jméno.

Obyvatelé se obávají, že budou muset hledat jiné bydlení

To České televizi potvrdila Marie Cínová, která se se svým partnerem ve čtvrtek dozvěděla, že si musí hledat nové bydlení. „Majitel nám neprodlouží smlouvu, že ji máme do prosince, což on ani neví, že ji máme do března,“ uvedla. Důvodem má být, že údajně neříká pravdu médiím a dělá nepříjemnosti. „Malá je nemocná, má dvě deky, tak kde to jsme. Já si to platím a budu tady řešit něco s nějakým zástupcem, který mě pošle někam za to, že řeknu pravdu,“ stěžuje si.

Stejně je na tom i Věra Šrajerová. Pokud by jí majitel nájemní smlouvu neprodloužil, nemá kam jít. „Jsem z toho nervózní, když takhle vyhrožují. Vůbec se mi to nelíbí,“ přiblížila.

Teplota v bytech se přitom stále nezvýšila. Štáb České televize uvnitř ve čtvrtek naměřil 16 stupňů Celsia, podle nájemníků se nezvedla několik týdnů. Majitel domu navíc štábu nepovolil vstup do kotelny.

Zeithammer ale ve vyjádření pro ČTK trval na tom, že lidé měli v bytech teplo. „Měli jsme tam problém v jednom domě, vypadl nám kotel na dva nebo tři dny. Není to ale tak, že se tam měsíce netopí,“ tvrdí majitel.

Kontrola od města

Nájemníci platí nájem v bytě 1+1 okolo 10 tisíc korun. „Služby nám teď navyšovaly o tisíce korun. Ohřev vody o 2500 až 3000 korun,“ podotkl nájemník, podle kterého cena neodpovídá reálné situaci. V domech žijí většinou Romové. Odstěhovat se většina z nich nechce, v malém městě tolik volných bytů není a oni nechtějí skončit na ulici, řekl.

Město situaci řeší a s majitelem se chce sejít, ten se však už z jedné schůzky omluvil. „Potom tam půjde náš odbor na kontrolu a budeme postupovat dál v rámci legislativy,“ řekl starosta Tomáš Kolonečný (STAN). Nájemník ale upozornil, že majitel při domluvených schůzkách v kotlích topí. „Normálně se občas topí dřevem, ale když má někdo přijít, tak navozí uhlí,“ uvedl. Kontrola by měla proběhnout příští týden.