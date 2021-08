Ochranáři chtějí zastavit rekultivaci po těžbě. U dolu ČSA totiž vznikl jedinečný ekosystém

Krajina na první pohled příliš půvabně nepůsobí. „Vy byste řekli, že tu jsou nějaké bodláky nebo plevel, ale to je výborná pastva pro chráněné druhy včel. Dokonce jsme tady objevili druh žahadlového hmyzu, který byl v České republice sedmdesát let zpět považovaný za vyhynulý,“ přiblížila vědkyně z České zemědělské univerzity Markéta Hendrychová.

V bezzásahovém území by mělo jezero vzniknout samovolně, spuštěním potoků z kopců a deštěm do těžební jámy. „Nemělo by to přinést nějaké zásadní komplikace. Bude to ale samozřejmě trvat o něco déle,“ uvedl generální ředitel těžebních společností Sev.en energy Petr Lenc. Bez pomoci člověka by trvalo napuštění jezera místo šesti asi patnáct let.

Těžba v dole skončí do tří let, zásoby uhlí jsou vyčerpané. Podle ekologů by nemělo Česko příležitost k zachování vzácných ekosystémů promarnit, další podobné území se totiž v tuzemsku nenachází.