Izraelské síly ohlásily zabití několika polních velitelů Hamásu v Gaze

Izrael nechce odkládat ofenzivu kvůli rukojmím

Hamás v pondělí uvedl, že propustil dvě izraelské seniorky ze zajetí a zveřejnil video, jak je předává pracovníkům Červeného kříže. Izrael později propuštění žen potvrdil a poděkoval Egyptu a Červenému kříži za pomoc. V pátek Hamás ze zajetí propustil dvě Američanky – matku s dcerou. Teroristé tvrdí, že drží 200 rukojmí a 50 dalších je v rukách jiných ozbrojených skupin. Přes dvacet rukojmí podle Hamásu zabily izraelské nálety.

Izraelský ministr energetiky Jisrael Kac řekl německému listu Bild, že Izrael ale nebude odkládat pozemní ofenzivu do Pásma Gazy kvůli rukojmím. Židovský stát podle Kace dělá vše pro to, aby dosáhl propuštění zadržovaných. „Nemůže to však zabránit našim akcím, včetně pozemní ofenzivy, pokud se pro ni rozhodneme, protože to je to, co Hamás chce,“ řekl Kac, který by se měl od ledna příštího roku stát izraelským ministrem zahraničí.

Propuštění dalších dvou unesených mezitím uvítal Bílý dům. „Prezident uvítal propuštění dalších dvou rukojmí z Gazy, k němuž došlo dnes (v pondělí), a potvrdil svůj závazek pokračovat ve snahách o propuštění všech zbývajících rukojmí zajatých Hamásem,“ reagoval Bílý dům s tím, že mezi rukojmími jsou další Američané.

Biden také v pondělním telefonátu Netanjahuovi řekl, že „je do Pásma Gazy třeba udržet nepřetržitý přísun naléhavě potřebné humanitární pomoci“. Zároveň zopakoval, že USA podporují Izrael ve snaze odstrašit možné agresory v regionu.

Spojené státy podle zpravodajského webu Axios poslaly do Izraele své vojenské poradce. Jejich úkolem podle serveru nebude řídit pozemní operaci izraelské armády, mají ale během ofenzivy radit izraelské straně. Podle listu The New York Times Američané posilují i obranu svých vlastních zařízení na Blízkém východě poté, co se v pondělí staly terčem dronů americké jednotky v Sýrii.