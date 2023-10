Izraelská pozemní ofenziva v Pásmu Gazy se zatím nekoná, důvodů je zřejmě několik

Jan Zouplna z oddělení Blízkého východu Akademie věd ČR považuje odkládání pozemní operace za překvapení, které má ovšem v kontextu izraelských výroků určitou logiku. „Konflikt v Gaze se od začátku neměl vyvíjet jako standardní vojenská kampaň, ale mělo jít o válku, čemuž odpovídaly přípravy – například povolání 300 tisíc rezervistů a vytvoření pohotovostního stavu armády na dlouhodobější typ konfliktu,“ konstatoval Zouplna.

Faktem je, že poprvé za více než čtyřicet let povolaly Izraelské obranné síly (IDF) celý svůj vojenský sbor, který dle informací webu The Economist mimo jiné čítá více než tisíc tanků a zhruba 170 tisíc vojáků z povolání. Očekává se největší izraelská vojenská operace od invaze do Libanonu v roce 1982.

Mluvčí izraelské armády Richard Hecht v minulém týdnu řekl, že Izrael se připravuje na další fáze války s Hamásem, ale že se nemusí jednat o pozemní ofenzivu.

Za zdržením plánované operace může stát kvantum složitých výpočtů ohledně rukojmí, tlak západních spojenců, aby se co nejvíce předešlo civilním obětem, ale také i hrozba útoku libanonského šíitského hnutí Hizballáh.

Rukojmí

Dle informací britského listu The Telegraph se předpokládá, že Hamás drží více než dvě stě rukojmí, která zajal 7. října během krvavého ataku na jih Izraele. Patří mezi ně i řada vojáků, ale většina z nich jsou civilisté.

Otázka rukojmí byla podle The Times of Israel hlavní prioritou programu amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena během jeho nedávných návštěv Tel Avivu a dalších měst v regionu zmítaném válkou.

Američané mimo jiné doporučují Izraeli, aby ještě počkal s pozemním útokem na Pásmo Gazy, a poskytl tak více času na vyjednávání o propuštění lidí držených palestinskými extremisty. Odložení invaze prosazují podle deníku The New York Times (NYT) či agentury Bloomberg také některé evropské vlády.