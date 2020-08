Před 15 lety začal Izrael vyklízet své osady v Gaze. Po většině z nich dnes zbyly jen ruiny a písek

„Vojáci přišli do našeho domu,“ popisuje své patnáct let staré trauma bývalý osadník z Gazy Ari Katz. „Samozřejmě jsme s nimi poseděli, snažili jsme se je přesvědčit, že to, co hodlají udělat, je špatné rozhodnutí. Pochopitelně to ale jejich postoj nezměnilo,“ říká.

Po deseti letech v provizorním ubytování teď Ari zapouští kořeny v nové vesnici v jižním Izraeli. „Jedno z pozitiv, které nás tady drží, je to, že jsme zůstali pohromadě s většinou našich bývalých sousedů. Osadníky z některých jiných vesnic poznamenal odchod z Gazy natolik, že se rozplynuli jako písek ve vzduchu,“ uvádí.

Původní Ariho osadu v Gaze teď nahradila obytná čtvrť, kterou nechal Palestincům postavit katarský emír. Jiné osady zase nahradil zábavní park nebo areál vysoké školy. „Každý, kdo by se sem dřív jen přiblížil, by byl zabit sionisty. Teď oblast slouží Palestincům jako akademický institut,“ říká vyučující na vysoké škole v Gaze Kamál al-Tahráví.

Na místě většiny bývalých izraelských osad jsou jen ruiny a písek, jako archeologické pozůstatky z prehistorie. V roce 2005 ale krok doprovázely silné emoce. „Nadešel den, kdy začneme ten nejtěžší a nejbolestivější krok: vyklizení našich osad,“ oznamoval tehdy předseda izraelské vlády Ariel Šaron.