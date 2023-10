Nejsme v dobré době, Evropa se naštěstí dokázala semknout, myslí si Pánek

„My jsme si zvykli, že všechno je v pořádku a už to jenom bude v pořádku – a to bylo naivní. Možná to vedlo k tomu, že Putin si vysvětlil naši přátelskou tvář jako slabost Evropy a Spojených států. Jako operativec sovětské tajné služby pravděpodobně slovo přátelství ani nezná, zná buď vítězství nebo porážku,“ popsal Pánek s tím, že nežijeme v dobré době.

K probuzení Evropy ale podle Pánka bohužel pomohl právě budíček v podobě ruské agrese na Ukrajině. „Najednou Evropa nějak zafungovala, ale světově geopoliticky je slabá,“ poznamenal. Kdyby Ukrajina měla podle něj větší podporu od roku 2014 a lépe byla vyzbrojená, Rusko by si více rozmyslelo, jestli by vedlo konflikt nebo ne.

Svět uprostřed bojů

Podle Pánka je zjevné, že konfliktů ve světě přibývá. „Máme vleklou válku v Sýrii, samozřejmě ruskou agresi proti Ukrajině, nedávné dobytí a převzetí absolutní kontroly Náhorního Karabachu Ázerbájdžánem. Zdá se, že jak se násilí objevuje častěji a častěji, tak prostě posunuje použití násilí do jako běžnějšího prostředku vyřizování mezistátních a mezinárodních sporů,“ domnívá se ředitel Člověka v tísni.

Myslí si, že v současnosti je euroamerická dominance oproti minulosti disfunkční. Upozornil na obrovské ambice Číny, nebo na Rusko, které vede vlastně agresivní válku proti svému sousedovi. Evropa by tak podle něj měla posílit nejen diplomatickou a energetickou stránku, ale právě bezpečnostní politiku. „Měla by být aktivnější a silnější v mezinárodních otázkách,“ podotkl Pánek.

Kvůli situaci na Blízkém východě si ale nemyslí, že by se zapomínalo na Ukrajinu. „Pro Západ by to bylo absolutní fiasko, kdyby ji nechal teď padnout,“ sdělil Pánek s tím, že podpora musí pokračovat dál, i když na řadu klíčových zbraní už Ukrajina čeká. „Ta podpora by měla vést k tomu, aby byla schopná válku nějakým způsobem vyhrát a ukončit ji,“ domnívá se Pánek.