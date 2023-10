Izrael už Palestince před raketami tolik nevaruje. Když chcete vymýtit zlo, jinak to nejde, míní Pojar

Válka Izraele s teroristickým hnutím Hamás dle Pojara přímo na bezpečnost českých občanů nedopadne. „O to víc bychom si měli uvědomovat, že žijeme v jednom z nejbezpečnějších míst na světě. A že o svou bezpečnost musíme dbát a musíme do ní investovat,“ doplnil Pojar.

Každý, kdo není občanem evropské země a zároveň se zúčastní takové demonstrace, by měl být okamžitě vyhoštěn, míní Pojar. „A ti, kteří jsou občany daných zemí, tak by s nimi mělo být patřičně zacházeno v rámci zákonů té země,“ myslí si. „Není možné obhajovat terorismus a není možné jásat nad teroristickými činy,“ dodal.

„Jsou to teroristé nejen z podstaty věci toho, co chtějí a jak toho chtějí dosáhnout, ale i po právní stránce. Evropská unie uznala Hamás jako teroristickou organizaci dávno,“ připomněl Pojar. Podle toho by se dle něj s jeho příslušníky a podporovateli mělo zacházet.

V některých západních zemích se konají demonstrace na podporu teroristů z Hamásu. Pojar míní, že by k nim tamní úřady měly být tvrdší. „A to dlouhodobě, už dávno,“ prohlásil. „My jako Češi jsme vždy říkali, že se má terorismus nazývat terorismem a nikoliv různými pseudonázvy,“ dodal s tím, že Hamás je teroristická organizace, a ne radikální hnutí.

Přesun české ambasády do Jeruzaléma

Co se týče debaty o přesunu české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, Pojar by takový krok ocenil. „Je to prostě politické rozhodnutí, buď k němu dojde nebo ne. Mělo by to být rozhodnutí na širším základě včetně podpory opozice. Myslím, že ta tam je,“ sdělil.

Předtím, než se dle Pojara přestěhovalo do Jeruzaléma velvyslanectví USA, zaznívala varování o tom, že se budou konat velké demonstrace či útoky na Američany, ale po přesunu ambasády se nestalo vůbec nic.

„Já nevím, jestli by se teď nestalo nic, ale všechny obavy, co by se mohlo stát, jsou podobné jako se minulý rok strašilo s tím, že v Česku dojde ke krachu mnoha podniků, vyskočí nezaměstnanost, nebude elektřina a benzin bude za sto korun,“ uvedl.