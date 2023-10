Izraelskou obranu před teroristy oslabila vnitropolitická krize. Prsty ukazují na Netanjahua

„Tohle je naše 11. září. Dostali nás,“ poznamenal izraelský major Nir Dinar. „Překvapili nás a rychle vpadli z mnoha míst, ze vzduchu, po souši a z moře,“ dodal. Sobotní útok představuje nejvýznamnější narušení izraelské obrany od jomkipurské války v roce 1973, kdy Izrael napadly syrské a egyptské jednotky.

Kibucy na jihu Izraele byly mnohdy až několik hodin vystaveny „brutálnímu běsnění ozbrojenců Hamásu“, aniž by se objevil jediný voják nebo policista, upozorňuje Irena Kalhousová. „To je něco tak nepředstavitelného, to dlouhodobě tak naruší důvěru Izraelců ve stát obecně a armádu konkrétně, že myslím, že to bude jeden z největších následků toho, co Izrael teď prožívá,“ odhaduje.

Výzkumný pracovník Institutu politologických studií Univerzity Karlovy Jakub Záhora hovoří o bezprecedentním šoku pro izraelskou veřejnost. Zatím není jasné, jak došlo k takovému překvapení. „Jsou nějaké hypotézy. Jedna z těch velkých je, že bezpečnostní složky byly za poslední rok výrazně oslabeny pod extremistickou vládou Benjamina Netanjahua,“ nastiňuje analytik.