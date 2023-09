Rusko vyzvalo soudní dvůr, aby zamítl ukrajinskou žalobu ve sporu o genocidu

Rusko uvedlo údajnou genocidu proti ruskojazyčnému obyvatelstvu na východě Ukrajiny jako jeden z důvodů pro svůj loňský vpád na Ukrajinu. Kyjev to odmítá a Rusko viní, že se snaží ospravedlnit svou vojenskou agresi v rozporu s Úmluvou OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948, kterou obě strany podepsaly.

Rusko v pondělí na úvod série slyšení, která mají trvat do 27. září, zpochybnilo jurisdikci soudu v kauze. Kdyby v ní Kyjev uspěl, podle expertů by to sice nezastavilo válku, ale mohlo by to mít dopad na budoucí ruské válečné reparace.

Kyjev tvrzení o genocidě na východě země odmítá

Ukrajina Rusko zažalovala několik dní poté, co Rusko loni 24. února zahájilo svou invazi, kterou nazývá speciální operací. Moskva podle Kyjeva zneužívá mezinárodní právo, když tvrdí, že invaze byla ospravedlnitelná, protože měla zabránit údajné genocidě na východě Ukrajiny.

Kyjev trvá na tom, že genocida na východě Ukrajiny, kde boje s Ruskem podporovanými silami začaly už v roce 2014, nehrozí a že úmluva o zabránění genocidě v žádném případě nepovoluje invazi.

Slyšení v tomto měsíci se nemají zabývat meritem věci, ale jurisdikcí ICJ. „Ukrajina trvá na tom, že se žádná genocida nedělá,“ řekl soudu v úvodních poznámkách ruský zástupce Gennadij Kuzmin. „To samo o sobě by mělo být dostatečným důvodem pro zamítnutí žaloby. Jestliže nenastala genocida, nemohla být ani porušena úmluva o zabránění genocidě,“ argumentoval Kuzmin.