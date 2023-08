Ukrajinci rozjeli ve velkém výrobu vlastních dronů. Továrna v Kyjevě dodala armádě už tisíce strojů

Maksym Šaramet a jeho inženýři v Kyjevě umí dohromady sestrojit hned několik typů, řídí se při tom požadavky armády. „Přijdou chlapci se zbraněmi a říkají: Maksi, potřebujeme drony. Dobře, a jaké to budou? Chceme drony, které létají na takovou vzdálenost a rozsah,“ popisuje postup výrobce dronů.

S výrobou letounů začal Šaramet už před víc než deseti lety, po začátku války ji ale rozjel ve velkém. Teď zaměstnává přes dvacet inženýrů, kterým pomáhá přes 130 dobrovolníků. Pro armádu už postavili čtyři tisíce různých dronů.

Kromě nich připravují i software pro ovládání. „Takovýchto základen pro piloty vyrobíme opravdu hodně, a kluci říkají, že to je to nejlepší, co používají,“ pochlubil se Šaramet. Na 3D tiskárně si pak vyrábí i systém pro spouštění munice. „Děláme je na drony, které mají zespodu světla. Pilot ho může rozsvítit a díky tomu se munice uvolní,“ vysvětluje manažerka Natalia.

V práci chtějí inženýři pokračovat i po konci války. Kromě nižší poptávky se budou muset vypořádat i s konkurencí masově vyráběných strojů v Číně.