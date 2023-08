Wagnerovci udrží režimy, stabilitu ale ne, míní politický geograf o převratu v Nigeru

„Vypadá to, že skupina států v čele s Nigérií je připravena nějak vojensky zasáhnout, což by Západ nejspíše podporoval,“ uvažuje Doboš. Připomněl, že v tuto chvíli se jedná o návratu k civilní vládě mírovou cestou. „Není ale jisté, že se junta udrží, to je zatím předčasná spekulace,“ dodal.

V dalším vývoji v zemi sehraje důležitou roli vazba Nigeru a Francie, africká země totiž vypovídá smlouvy z let 1977 až 2000. „Vazby mezi Nigerem a Francií vychází z toho, že Niger byl kolonií Francie až do roku 1960 a poté si Francie udržovala svoje vazby do celé západní Afriky, z toho postupně vznikaly i ty právní smlouvy, jelikož v době, kdy Niger nabýval své nezávislosti, muselo být všechno toto formalizováno i s ohledem na suverenitu Nigeru,“ řekl Doboš.

Do Nigeru Západ investoval

Doboš si dokáže představit, že by k zásahu hnutí ECOWAS nakonec přece jenom došlo. Co by to ale způsobilo, si netroufá říct. Připomněl, že ECOWAS už podobně a úspěšně zasáhl v roce 2017 v Gambii. „Ale Gambie je rozlohou jinde než Niger, tudíž je otázka, jestli by byl ten zásah úspěšný. Burkina Faso a Mali se vyjádřily, že by to braly jako vyhlášení války, ale vzhledem k jejich neschopnosti kontrolovat své vlastní území, by asi k nějaké reakci nedošlo,“ míní.

Podle Doboše by ale mohlo dojít k bojům mezi jednotkami ECOWAS a ruskými žoldnéři z Wagnerovy skupiny, což by mohlo mít dalekosáhlejší důsledky.

Pro Západ, respektive pro Francii mohl být jistým varováním vývoj v Mali nebo Burkině Faso. „Západ ale celkově do Nigeru velmi investoval, aby tomuto scénáři předešel, a i z toho pohledu, vzhledem k tomu, že je to další výrazný ústup regionu, je možné, že právě Západ nějakou vojenskou intervenci podpoří, jelikož po ztrátě vlivu v Mali a Burkině Faso by to byla pro něj velká ztráta,“ domnívá se Doboš.