Americký ministr zahraničí se setkal se Si Ťin-pchingem. Jedná se o úspěch USA

„V některých konkrétních bodech jsme našli společnou řeč. To je velmi dobré,“ prohlásil Si. Vyjádřil přitom naději, že schůzka pozitivně přispěje ke stabilizaci vztahů mezi Pekingem a Washingtonem. Ty vedou spory o obchod, technologie nebo čínské teritoriální nároky.

Dosavadní vztahy mezi Spojenými státy a Čínou se však podle Šamalové zatím zlepšit nepodaří, protože spory mezi oběma státy dosáhly takových rozměrů, že je nelze vyřešit během jedné návštěvy. I když její konání lze označit za úspěch Spojených států.

„Američani o schůzku usilovali. Podle toho, co jsme slyšeli z diplomatických zdrojů, tak čínská strana přípravu návštěvy neusnadňovala a váhala s přijetím Antonyho Blinkena. Mnozí čínští představitelé na něho pohlížejí jako na jestřába,“ přiblížila Šámalová.

Schůzka obou představitelů, která dlouho nebyla potvrzená, byla vnímána jako klíč k úspěchu Blinkenovy dvoudenní návštěvy Číny. Podle Šámalové sama Čína potřebuje, aby se obnovila jednání odborných a pracovních skupin komisí i jednání na nižší úrovni, která se týkají ekonomiky.

Hlavním výstupem pondělní návštěvy je oznámení cesty čínského ministra zahraničí Čchin Kanga do Washingtonu, zatím není známý konkrétní termín. Zatímco do Číny přijedou americké ministryně financí Janet Yellenová a obchodu Gina Raimondová. Podle agentury Reuters by mohla pondělní schůzka pomoci k uspořádání summitu mezi šéfem Bílého domu Joem Bidenem a Siem později v letošním roce.