Na poválečnou obnovu Ukrajiny jde z českých peněz 500 milionů ročně, říká vládní zmocněnec Kopečný

Kopečný ocenil poslední týdny bojů na Ukrajině, v jejichž průběhu už Ukrajinci podle Mychajla Podoljaka, poradce ukrajinského prezidenta zahájili protiofenzivu. „Byli jsme svědky doposud bezprecedentního průlomu svobodných ruských jednotek přímo do Bělgorodské oblasti. To, co vidíme, je vlastně setrvalý pohyb směrem k okupaci těch území, která ruští agresoři stále okupují,“ uvedl Kopečný.

„Zároveň platí, že vidíme větší a větší násun techniky a vojenské pomoci směrem k ukrajinským obráncům,“ dodává Kopečný. Úspěchy ruské armády, například u Bachmutu, označil za parciální.

Kopečný v souvislosti s diskutovaným dodáním stíhaček F-16 na Ukrajinu připomněl, že nejde jen o samotné fyzické předání těchto strojů, ale že delší dobu pak bude trvat ještě jejich plná integrace do ukrajinského systému velení, do systému řízení palby a příprava potřebné logistické základny.