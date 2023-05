Rusové jsou připraveni se bránit, ukrajinská protiofenziva bude dle analytiků složitá

Analytici britské BBC identifikovali na základě zkoumání satelitních snímků čtyři klíčové body ruského opevnění. Tyto lokality podle nich nabízejí vhled do toho, co Rusko od protiofenzivy očekává a s jakou obranou by se mohly útočící ukrajinské síly setkat.

BBC si všímá, že krymské pobřeží je v délce dvaceti pěti kilometrů poseto obrannými strukturami, které tam nainstalovaly ruské jednotky. Moskva anektovala poloostrov Krym v roce 2014.

Nejblíže moři jsou „dračí zuby“, tedy pyramidovité bloky z betonu, které mají blokovat cestu tankům a dalším vojenským vozidlům. Za nimi je řada zákopů, které poskytují krytí před přicházejícími útoky. Podél zákopů je také možné zahlédnout několik bunkrů.

Někteří vojenští experti naznačují, že obrana je pravděpodobně spíše preventivní, než že by zde Rusko očekávalo námořní útok. Vycházejí z toho, že Ukrajina má malou námořní kapacitu. „Opevnění je pravděpodobně na místě, aby odradilo jakoukoliv odvážnou ukrajinskou operaci zaútočit na Krym spíše přes moře než po souši,“ konstatovala analytička Layla Guestová.

Město Tokmak

Malé město Tokmak leží na klíčové trase na jihovýchodě Ukrajiny. Analytici odhadují, že ukrajinské síly by ovládnutím této oblasti získaly možnost odříznout Krym od dalších území okupovaných Ruskem. BBC poukázala na zprávy, že ukrajinští civilisté byli vystěhováni, aby se město změnilo ve vojenskou pevnost. To by vojákům zajistilo přístup k zásobám i základnu, kam by se mohli stáhnout.

Satelitní snímky ukazují, že severně od Tokmaku byla vykopána síť zákopů ve dvou liniích – proti směru, odkud by Ukrajina musela zaútočit. Za těmito zákopy je další prstenec opevnění kolem města se třemi vrstvami obrany. Je zde také možné vidět například protitankový příkop či zmiňované dračí zuby.

Mark Cancian z Centra pro strategická a mezinárodní studia zároveň upozorňuje na vysokou pravděpodobnost, že mezi třemi obrannými liniemi Tokmaku Rusové ukryli miny. „Miny jsou standardní součástí každé obrany a Rusové je hojně používali po celou válku. Tady budou velké a lépe ukryté.“ To má podle něj zpomalit ukrajinské útoky a umožnit ruskému dělostřelectvu a pěchotě efektivní obranu.

Dálnice E105

Řada protitankových příkopů a zákopů nyní vede podél třicet pět kilometrů dlouhého úseku hlavní dálnice E105 západně od Tokmaku. Je to strategicky důležitá komunikace. Spojuje Rusy okupovaný Melitopol na jihu s Charkovem. Podél této silnice se nachází i Záporoží, které by také mohlo být cílem ukrajinské protiofenzivy.

„Rusové mají obavy z nedávno vytvořených ukrajinských obrněných jednotek. Pokud se tyto jednotky dostanou na hlavní dálnici, mohou se pohybovat velmi rychle. Cílem ruské obrany bude vytlačit je ze silnic, a tím je zpomalit,“ popsal Cancian pro BBC.