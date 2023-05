USA nebudou blokovat dodávky F-16 na Ukrajinu. Stíhačky se již zapojily do mnoha konfliktů

Bílý dům potvrdil, že americký prezident Joe Biden v pátek na summitu skupiny G7 vyjádřil podporu plánu tyto stíhačky zařadit do ukrajinské výbavy. Kyjev zatím nedostal slib o konkrétních dodávkách, skupina evropských zemí v čele s Velkou Británií a Nizozemskem však ohlásila, že na tomto kroku bude pracovat. Bidenův národněbezpečnostní poradce Jake Sullivan pak potvrdil, že USA se rozhodly neblokovat dodávky stíhaček na Ukrajinu a také poskytovat ukrajinským pilotům výcvik na těchto strojích.

Biden uvedl, že dostal na summitu G7 od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ujištění, že Ukrajinci nepoužijí stíhačky F-16 k útokům na cíle v Rusku. Nejnovější zprávy už však vyvolaly nesouhlasnou reakci Moskvy. Podle vyjádření náměstka ruského ministra zahraničí Alexandra Gruška by se Západ vystavil velkému riziku, pokud by Ukrajině zajistil americké stíhačky F-16. Prezentoval to jako novou eskalaci v podání západních zemí.

Ukrajina žádá o dodávky bojových letounů již delší dobu, zatím ale dostala jen exsovětské migy nebo bitevníky Su-25. V únoru Biden v rozhovoru s ABC News řekl, že Ukrajina „nyní F-16 nepotřebuje“, a to navzdory prosbám ukrajinských představitelů a rostoucímu tlaku republikánů v Kongresu. Počátkem března ale napsal zpravodajský web televize CNN, že Spojené státy spolupracují s ukrajinskými piloty v USA, aby zjistily, jak dlouho by jim trvalo naučit se s F-16 létat.