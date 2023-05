Rusko slaví vítězství nad nacismem. Putin přivítal lídry Běloruska i Arménie, Západ přehlídku ignoruje

Přehlídka se uskuteční za přísných bezpečnostních opatření, která byla přijata také v návaznosti na údajné dronové útoky na Kreml z minulého týdne, z nichž ruští představitelé obvinili mimo jiné Ukrajinu a označili je za pokus Kyjeva zabít Putina. Ukrajina to odmítla. Škody po nedávných útocích připisovaných Ukrajině v poslední době utrpěla také řada dalších objektů kritické infrastruktury v Rusku.

Víc než dvacítka ruských měst převážně v příhraničních oblastech letos průvody zrušila - údajně z bezpečnostních důvodů. „Jsou to všechno regiony a města, která leží v jihozápadním Rusku - to znamená nedaleko ukrajinských hranic. A Ukrajincům, kteří většinou nepřiznávají, že jsou to jejich drony, jejich zbraně, se daří útočit na ruská vnitrozemí. Proto asi ruské úřady v některých místech oslavy Dne vítězství zrušily,“ vysvětluje Rožánek.

Zrušena byla letos také tradiční součást oslav Dne vítězství, pochod Nesmrtelného pluku. Při něm lidé nesou portréty svých příbuzných, veteránů z druhé světové války.