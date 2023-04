Klíčová ochrana pro ukrajinské nebe. Kyjev se dočkal raketových systémů Patriot

Ukrajinské úřady hlásí prakticky každý den nové oběti ruských náletů a raketových útoků v řadách civilistů. „Tyto systémy protivzdušné obrany umožní ubránit se před útoky ruských střel s plochou dráhou letu a před bezpilotními letouny,“ prohlásil generál Pavljuk a poděkoval partnerům za toto významné posílení protivzdušné obrany Ukrajiny.

Reznikov vyjádřil vděčnost, že Spojené státy nakonec s dodávkami klíčových patriotů změnily názor. „Dnes je naše krásné ukrajinské nebe bezpečnější, protože systémy protivzdušné obrany Patriot dorazily na Ukrajinu. Naši obránci jejich obsluhu zvládli tak rychle, jak jen mohli. A naši partneři dodrželi slovo,“ ocenil ministr a poděkoval Američanům, Němcům a Nizozemcům. „Společně vyhrajeme,“ zdůraznil.

Patrioty jsou podle mluvčího ukrajinského letectva Jurija Ihnata s to ničit cíle do vzdálenosti až 150 kilometrů. V případě varianty Patriot PAC-3 jsou dokonce schopny sestřelovat balistické rakety, jako jsou ruské rakety Iskander-M, do vzdálenosti 40 kilometrů, napsala agentura Unian.

Psychologický přelom

Připomněla, že šéf ukrajinské diplomacie označil dodávku těchto zbraní za psychologický přelom svědčící o tom, že padlo další tabu ohledně vyzbrojování Ukrajiny.