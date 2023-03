Netanjahuovo prosazování justiční reformy je nelegální, uvedla izraelská prokurátorka

Izraelská státní zástupkyně Gali Baharavová-Miaraová označila osobní zapojení premiéra Benjamina Netanjahua do prosazování justiční reformy za nelegální. Uvedla, že se jedná o protiprávní jednání s ohledem na to, že premiér aktuálně čelí obviněním z korupce. Netanjahu ve čtvrtek oznámil, že bude v prosazování změny soudnictví pokračovat a „udělá pro to vše“, kritice navzdory.