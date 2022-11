Kazachstán volí prezidenta. Tokajev se neobtěžoval ani účastnit debaty

Posilování tureckého vektoru v kazašské multivektorové zahraniční politice je jedním z logických důsledků oslabování vazeb na Rusko. Druhým je posílení role Číny. Ovšem i zde je Tokajev opatrný. Ostatně je to vystudovaný sinolog, hovoří čínsky a významnému východnímu sousedovi dobře rozumí.

„Kazaši si Čínu nechtějí úplně pustit k tělu, protože vědí, co to může znamenat. Vidí všechny problémy spojené s čínskými investicemi v zahraničí a dluhové pasti s nimi spojené,“ upozorňuje Horák.

Kazachstán se tak podle něj snaží připojit k pásmu států, které nejsou úplně protiruské ani výrazně proruské. Tedy k Ázerbájdžánu, Gruzii a Turecku.

Ropa

S tím souvisí i geografie a dopravní koridory pro kazašský vývoz, především ropy. Kreml totiž na Tokajevovy „urážky“ v podobě nechuti uznávat ruskou územní expanzi nebo nabídky dodávek své ropy pro Evropu místo té ruské reagoval mimo jiné opakovaným přerušením dodávek kazachstánské ropy přes své území do Evropy. Ta je pro Astanu zdaleka největším zákazníkem a její peníze jsou významným zdrojem příjmů pro státní rozpočet. Na českém dovozu se loni kazašská ropa podílela osmnácti procenty.

Ropovodem CPC přes Rusko do Evropy proudí asi dvě třetiny suroviny z kazachstánských nalezišť. A to se má změnit. Vláda tlačí na co nejrychlejší a nejmasivnější přesun do jižnější trasy: lodí přes Kaspické moře do Ázerbájdžánu a odtud ropovodem přes Gruzii do Turecka a jeho středomořského přístavu u Ceyhanu.

Obecně si Kazaši snaží nechávat všechny dveře otevřené. Mezinárodněpolitická situace je totiž extrémně nestabilní a otevřená. Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy spekuluje, že Rusko může drtivě prohrát válku na Ukrajině, což by dál významně oslabilo jeho už tak oslabenou pozici v regionu. Rusko se dokonce může i rozpadnout, což by nejspíš vyvolalo obrovský chaos v celém jeho okolí. Čína se může pokusit využít situace a podniknout ve Střední Asii nějaké kroky. „Nevylučuji už nic,” říká Šír.