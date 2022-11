Migranti mizí, česká hraniční opatření jsou neúčinná, tvrdí slovenská policie

O migraci jednají vládní špičky obou zemí

Ve čtvrtek se v Praze na pracovní večeři sejde slovenský premiér Eduard Heger s předsedou české vlády Petrem Fialou (ODS). Setkání se zúčastní také ministři vnitra Vít Rakušan (STAN) a Roman Mikulec a policejní prezidenti Martin Vondrášek a Štefan Hamran. Jednat budou právě především o migraci a kontrolách na společných hranicích.

„Nemáme žádný jiný manévrovací prostor než uzavřít vnější hranice. Migrant, který se dostane na území schengenského prostoru, je nevyhostitelný. Budeme si je vzájemně odevzdávat. Dříve či později se do toho Německa dostanou,“ řekl Hamran.

Zopakoval, že do ochrany vnější schengenské hranice je potřeba zapojit unijní agenturu Frontex a že nutné je posílit smíšené hlídky v Maďarsku, odkud podle něj lze vracet zadržené běžence do Srbska. Tuto trasu podle Bratislavy využívají i běženci, kteří se snaží dostat přes Slovensko dále do západní Evropy, přičemž na Slovensku o azyl nežádají.