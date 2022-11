Pchjongjang v reakci na jihokorejské cvičení odpálil další balistické rakety

Podle Soulu v sobotu odpálené rakety z KLDR letěly ve výšce 20 kilometrů a dopadly do moře po 130 kilometrech. Už ve středu a ve čtvrtek Severní Korea otestovala desítky raket jak s delším, tak s kratším doletem. Byla mezi nimi i mezikontinentální balistická raketa, kvůli které Japonsko ve čtvrtek vyhlásilo poplach ve třech svých prefekturách. Balistické rakety mohou být vybaveny jadernou náloží.

Cvičení amerických a jihokorejských jednotek, které začalo v pondělí, mělo původně skončit v pátek, bylo ale prodlouženo do soboty. Obě země to zdůvodnily právě chováním Severní Koreje, která během tohoto týdne vystupňovala své hrozby. Kromě raketových odpadů Soul v pátek reagoval na 180 přeletů severokorejských vojenských letadel nedaleko společné hranice. Do vzduchu vyslal své válečné letouny včetně stíhaček F-35A.