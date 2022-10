Francie chce do roku 2027 otevřít jeden z největších lithiových dolů v Evropě

Studie specialistů na těžbu v suterénu kaolinového lomu, který skupina od roku 2005 provozovala v Beauvoir v departementu Allier, trvaly osmnáct měsíců. Zjistily, že zásoby v regionu jsou dostatečné na to, aby se od roku 2028 ročně těžilo 34 tisíc tun hydroxidu lithného, což stačí zhruba na sedm set tisíc elektromobilů. To je dost s ohledem na to, že Francie plánuje do roku 2030 vyrábět ročně dva miliony elektromobilů, poznamenala agentura Reutres.

Využitím tohoto ložiska chce firma pomoci Evropě dekarbonizovat, řekl v pondělí novinářům generální ředitel Imerysu Alessandro Dazza, který na místě přivítal místní volené představitele. Důl podle firmy posílí průmyslovou suverenitu Evropy.

Imerys se do projektu chystá investovat zhruba miliardu eur (24,5 miliardy korun). Lithium by se tam mělo těžit pod zemí, aby se omezily dopady na životní prostředí na povrchu. Důl má zůstat v provozu čtvrt století.

Závislost na Číně

Elektromobily mají být od roku 2035 jedinými novými vozy, jaké se v Evropské unii budou smět prodávat. S ohledem na přechod automobilového průmyslu na elektromobilitu se ovšem stále častěji objevují varování před vznikem nové závislostí na dovozu.

Lithium se těží v mnoha zemích a regionech, především v Jižní Americe, v Austrálii a Číně. V České republice by – pokud vše půjde podle plánu – mohla v roce 2026 začít těžba lithia na Cínovci v Krušných horách. Surovina se ale v současnosti téměř výhradě zpracovává v Číně.