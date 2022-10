Si Ťin-pching nejspíš posílí pozice víc, než se čekalo. Na klíčové posty míří jeho věrní

Budoucnost Číny se řeší ve Velkém sále lidu, ale lid k tomu nesmí nic říct. Rozdávají se pozice a všechno směřuje k tomu, aby jediný muž vládl neohroženě minimálně dalších pět let a možná do konce života.

Když se Si Ťin-pching v roce 2012 ujal vlády, převzal zemi, která rychle zbohatla, ale komunistická strana byla oslabená desetiletími korupce a decentralizací. Krátce poté představil svůj Čínský sen o obrození národa. Poučen z rozpadu Sovětského svazu upevňoval moc. Protikorupční kampaní se zbavil rivalů a získával sympatie. Vystupoval lidově a propaganda budovala kult osobnosti.

Zaměřil se na boj s chudobou. Velké soukromé firmy – kdysi výkladní skříň ekonomiky – časem upadly v nemilost. Zadusil pokusy o vytvoření občanské společnosti. Nechal pozavírat právníky, vybudovat tábory pro Ujgury a zúčtoval s demokratickou enklávou v Hongkongu.

Systém kostnatí

Kontrola společnosti zesílila. Intelektuálové jsou pod tlakem. Bývalý univerzitní profesor Wu Čchiang je jedním z mála, kteří mají odvahu mluvit, a poslední roky vnímá jako boj o zachování důstojnosti tváří v tvář autoritářské vládě.

„Systém upadl do jakési rigidity jako Sovětský svaz nebo Československo v 70. letech po pražském jaru. Nejnebezpečnější je, že pod takovou vládou ustrne kreativita intelektuálů a vědců. Společnost ztratí energii, činorodost, a celý systém zkostnatí,“ domnívá se nezávislý čínský politolog Wu Čchiang.

I disident v exilu Aj Wej-wej říká, že svoboda projevu neexistuje. „Za 73 let nikdy nenechali národ volit. Nikdy nedovolili lidu, aby projevil svou vůli,“ má jasno známý umělec. Do stranické ústavy Si prosadil osobní ideologii, čímž se stal nedotknutelným. Tři roky od začátku pandemie se Čína čím dál tím víc uzavírá, jako by budovala novou zeď.