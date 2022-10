Vraždu dvou mladíků u gaybaru vyšetřuje slovenská policie jako čin z nenávisti nebo terorismus

Zástupci policie na tiskové konferenci potvrdili, že střelec byl nalezen mrtvý a pravděpodobně spáchal sebevraždu.

Podle zveřejněných informací z vyšetřování nevyplývá, že by se útočník s oběťmi znal. K útoku střelce došlo před podnikem Tepláreň, ve kterém se schází místní LGBTQ+ komunita. Muž před vchodem zastřelil dva mladíky ve věku třiadvacet a šestadvacet let. Osmadvacetiletou ženu postřelil do nohy.