Italové si volí nový parlament, čeká se úspěch pravice

Italové poprvé volí méně poslanců, obě parlamentní komory zeštíhlily přibližně o třetinu na celkem 600 křesel. Na 51 milionů italských voličů může odevzdávat svůj hlas do 23 hodin. První předběžné výsledky se očekávají v pondělí ráno.

Meloniová v hledáčku zahraničního tisku

Pohled mezinárodního tisku se během předvolební kampaně zaměřil hlavně na Meloniovou. Politička původem z Říma se angažuje v politice od devadesátých let a stihla být členkou mládežnické organizace Italského sociálního hnutí (MSI). V této straně se v poválečné Itálii angažovali nostalgici fašistického režimu a MSI dlouho vedl bývalý vysoký představitel kolaborantské Republiky Saló a šéf režimního antisemitského časopisu La Difesa della Razza (Na ochranu rasy) Giorgio Almirante.

Meloniová sedí v parlamentu od roku 2006 a v letech 2008 až 2011 byla ministryní pro mládež. V této funkci navštívila v roce 2009 Prahu, aby uctila památku Jana Palacha.

Meloniová odmítá, že by byla fašistkou, ačkoliv její strana si ponechává symbolické odkazy na MSI. Britskému časopisu The Spectator sdělila, že v Británii by byla členkou Konzervativní strany a ve Spojených státech republikánkou.