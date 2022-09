Berlusconi se pokouší o politický návrat

V neděli se rozhodne, kdo zasedne v římských vládních budovách. A jeden politik jako by se pokoušel o totéž, co Řím, pokořit čas. „Ahoj! Jsem tu! Vítám vás na svém oficiálním TikTokovém kanálu. Je vás tu víc než pět milionů a 60 procent z vás je mladších 30 let. Trošku vám závidím, ale také vám gratuluji,“ hlásí Berlusconi na sociální síti užívané především mladými.

Po nákaze koronavirem bojoval o holý život a zvítězil i nad rakovinou. Letitý politik a vlastník majetku v odhadované výši sedm a tři čtvrtě miliardy dolarů přežil, stejně jako několikrát přežil svou politickou smrt.

Průkopník trendu politického podnikání zůstává v čele hnutí, kterému jednoznačně dominuje. Stále se utápí ve skandálech a soudních sporech. Obžalovaný byl více než dvacetkrát. Před deseti lety musel opustit vládu kvůli sexuálnímu skandálu, prohrál soud ohledně daňových podvodů a musel proto opustit parlament. Nikdy se sice nedostal za mříže, rok ale docházel vypomáhat do domova důchodců na veřejně prospěšné práce.