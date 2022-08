V čele italské vlády by poprvé mohla být žena. Odpůrci se obávají fašistické stopy v její minulosti

Meloniové je pětačtyřicet a má za sebou překvapivých třicet let politické činnosti. Začala s ní v římské čtvrti Grabatella, hned její první krok ale dodnes vyvolává pochybnosti. Scházela se totiž s členy hnutí Mladá fronta provázené s italskými neofašisty.

Meloniová: K vládě extremistů se neschyluje

„Ano přirozené rodině. Ne lobby za LGBT. Ano pohlavní identitě. Ne genderové propagandě,“ řekla v jednom svém projevu Meloniová a tyto slogany na publikum působí. Už v roce v roce 2008 se stala nejmladší ministryní v historii italské republiky. Tehdy ještě jako politická žákyně a loajální následovnice Sylvia Berlusconiho.

Teď se situace obrátila. Berlusconi je ve svých 85 letech její slabší partner v možné koalici, stejně jako protiimigrační Liga Severu Mattea Salviniho. Dohromady jde o spojení, které vyvolává ve zbytku Evropy nejistotu.

Meloniová v jednom svém videu ale uklidňuje, že k vládě extremistů se neschyluje. „Fašismus je pro italskou pravici už několik desítek let historií,“ říká. Stejně tak podle favoritky italských voleb není na místě obava, že by se její případná vláda podbízela Putinovu režimu na úkor Ukrajiny, a to i navzdory tomu, že její spojenci, Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, v minulosti pěstovali úzké vztahy s Moskvou. Meloniová je totiž zapřísáhlá stoupenkyně dodávek zbraní kyjevské vládě.