Mobilizované Rusy svážejí do vojenských středisek. Jejich ženy organizují sbírky čepic a cigaret

„Je mi 45 let, sloužil jsem asi tak tisíc let zpátky. V žádných oblastech bojů jsem nebyl. Ale co už, zastřílíme si,“ sdělil Meduze v Ulan-Ude jeden z mobilizovaných.

Ruský generální štáb informoval, že se do války na Ukrajině dobrovolně přihlásilo asi deset tisíc mužů, aniž by čekali na oficiální povolávací rozkaz vydaný na základě částečné mobilizace.

O udělení azylu má rozhodnout každá země EU sama

Jen několik hodin po vyhlášení částečné mobilizace se rozhodlo mnoho Rusů odjet ze země, rychle mizely letenky do států, které mají s Ruskem bezvízový styk. Nejbližší přímé lety z Moskvy do Istanbulu, Jerevanu nebo Baku byly zcela vyprodány. Navíc prudce vzrostly ceny pozdějších letů. Ve středu stála letenka na nejbližší (páteční) let do Istanbulu 85 tisíc rublů (35 370 korun) a na let do Jerevanu dokonce 103 tisíc rublů (42 860 korun), uvedla stanice BBC na svém ruskojazyčném webu.

„Udělám cokoli, ale na frontu nepůjdu,“ řekl BBC jeden z mužů oslovených v Moskvě. Doplnil, že se raději nechá zavřít do vězení, než aby se smířil s vysokou pravděpodobností smrti ve válce.

Například hlavní vojenský komisař Kurské oblasti Vladimir Rodionov uvedl, že od středy je zakázán odjezd z regionu těm obyvatelům, kteří jsou vedeni na seznamech vojenské správy jako záložníci. Také Pavel Čikov upozornil, že vojákům různých hodností v záloze se zakazuje odjezd z jejich domovských regionů.