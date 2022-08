Duginová kritizovala vedení invaze, zabila ji FSB, uvádí Kyjev k ruským obviněním

Danilov v ukrajinské televizi prohlásil, že Kyjevu na Duginové nikterak nezáleželo. „Udělala to FSB a teď budou říkat, že to byl někdo z naší strany. My takhle nepracujeme. Máme důležitější úkoly. S odpálením té dámy nemáme nic společného, je to práce ruských zpravodajských služeb,“ prohlásil šéf ukrajinské bezpečnostní rady.

Připomněl, že jak Darja, tak Alexandr Duginovi kritizovali to, že ruská invaze na Ukrajině trvá dlouho. Ruské zpravodajské služby začínají odklízet lidi, kteří kritizují „úspěchy“ ruské armády ve válce, míní Danilov. „Naše zpravodajské služby s tím nemají nic společného,“ dodal.

Duginová zahynula v sobotu pozdě večer, když se vracela z akce, kterou navštívila společně s otcem. Ten podle některých zdrojů měl původně jet v automobilu s ní. Ruské bezpečnostní služby v neděli uvedly, že pod vozem explodovalo výbušné zařízení a zločin byl pravděpodobně naplánován a objednán.