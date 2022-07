Izrael a Saúdská Arábie dostaly, co chtěly, Biden na Blízkém východě neuspěl, hodnotí analytici

„Muhammadovi, který měl na summitu lídrů (Perského zálivu) často široký úsměv na tváři, Bidenova cesta přinesla to, co si zoufale přál: opětovné přivítání na světové politické scéně,“ napsal The Washington Post. „Naopak v Bidenově případě může trvat týdny či měsíce, než se ukáže, zda obnovené vztahy se Saúdskou Arábií přinesou požadované výsledky,“ dodal americký deník, pro nějž psal před lety i saúdskoarabský novinář Džamál Chášakdží.

„Návštěva se vyplatila hostitelům, Izraeli i Saúdské Arábii, každý dostal, co chtěl: Izrael bianco šek k pokračování systému apartheidu a korunní princ oficiální ukončení statusu vyvrhele,“ řekla deníku The Washington Post Randa Slimová, analytička z washingtonského Institutu pro blízkovýchodní studia. „Co touto cestou získaly USA, není jasné,“ dodala.

Nadšení v Izraeli

Americká administrativa před Bidenovou cestou hovořila mimo jiné o „bezprecedentní příležitosti změnit dynamiku Blízkého východu“. Superlativy nešetřil ani izraelských premiér Jair Lapid, který návštěvu označil za historickou. Izraelský prezident Jicchak Herzog šel podle serveru The Times of Israel v rétorice ještě dále a Bidena přirovnal v biblickému Josefovi. Prohlásil, že Biden je na mírové cestě z Izraele do Saúdské Arábie, ze Svaté země do Hidžázu (region, v němž jsou i svatá města islámu Mekka a Medína a také Džidda, kde se Biden účastnil summitu států Perského zálivu).

Biden s Lapidem podepsali Jeruzalémskou deklaraci, kterou izraelský premiér vyvěsil na zeď během nedělního zasedání kabinetu a izraelští činitelé ji označili za „historický“ dokument. Podle serveru The Times of Israel ale neobsahuje nic zásadního ani nového. Biden a Lapid se v ní zavázali mimo jiné, že společně zabrání Íránu ve vývoji jaderné zbraně, budou pokračovat v diskusi o izraelsko-palestinských vztazích, budou bojovat proti antisemitismu a budou se snažit rozšířit takzvané Abrahámovské dohody (navazování vztahů mezi Izraelem a arabskými zeměmi).

Právě zlepšování vztahů Izraele s arabskými zeměmi měl podpořit Biden i návštěvou Rijádu, moc se mu to ale nepovedlo. V pátek to sice vypadalo na malý úspěch poté, co Saúdská Arábie oznámila otevření vzdušného prostoru všem civilním dopravcům, včetně izraelských. Ty dosud smějí létat nad Saúdskou Arábií jen z Izraele do Spojených arabských emirátů a Bahrajnu, díky dohodám těchto dvou zemí z roku 2020 o normalizaci vztahů s Izraelem.