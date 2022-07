Rána za ranou se valí na evropský cestovní ruch. Pohostinství chybí lidé, potíže mají i letiště

Léto a plný rozběh turistické sezony tradičně znamená pro restaurace a hotely plné provozovny a vidinu velkých tržeb. Po pandemických letech na to ale mnohé nejsou připraveny.

Například majitelka podniku Angosta Tavern v Madridu Mariveni Rodriguezová se domnívá, že ve Španělsku se to neděje jen v pohostinství. „Myslím, že ve Španělsku jde o strukturální krizi ekonomiky a práce.“

Prodloužit otevírací dobu? Chybí personál

Na nedostatek turistů si přitom podniky letos rozhodně stěžovat nemohou. Naopak očekávají velmi silnou prázdninovou sezonu. To, co chybí především, je však obsluhující personál.

„Rádi bychom otevírací dobu restaurace prodloužili, ale máme omezené množství zdrojů. Například nemáme otevřeno během týdne, protože nemáme pracovníky,“ svěřuje se majitel baru Tabanco de Jerez v Madridu Carlos Saco.

Důvody personální krize jsou zřejmě. Během pandemie covidu-19 musely podniky fungovat v omezeném provozu, což vedlo k propouštění zaměstnanců. A ti se teď vracet nechtějí, a to často ani do samotného oboru. „Hodně pracujete a dostáváte málo peněz. To je ten hlavní problém,“ konstatuje číšník v madridské Angosta Tavern Felix Tellez.

Ani některé hotely nebudou moci jet naplno

Problém se však netýká jen restaurací, ale i hotelů. Některé zřejmě nebudou moci nabídnout hostům maximum svých ubytovacích kapacit.

„Je to dramatická situace pro průmysl, který v posledních dvou letech neměl žádné příjmy,“ zmínil provozní ředitel portugalské skupiny PHC Hotels Miguel Andrade.