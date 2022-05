Biden v texaském Uvalde uctil památku obětí útoku. Postup složek při zásahu prošetří ministerstvo

Policie za svůj pomalý zásah proti útočníkovi čelí silné kritice. Střelba v Uvalde je počtem obětí třetí nejhorší v USA za posledních 20 let.

Podle vyšetřovatelů si střelec Salvador Ramos po dovršení věku 18 let koupil dvě útočné pušky. Než zamířil do školy, postřelil svou babičku. Ve školní třídě následně zastřelil 19 dětí a dvě učitelky. Policie později přiznala, že situaci špatně vyhodnotila a měla zasáhnout dříve. Téměř 20 policistů stálo více než tři čtvrtě hodiny před dveřmi učebny, v níž se střelec zamkl, a čekali na příchod zásahové jednotky.

Americký prezident po návštěvě památníku zamířil na mši do místního kostela. Později se plánuje setkat s rodinami obětí a záchranáři, než se vrátí do Washingtonu. Podle agentury AP se od Bidena neočekává žádné oficiální prohlášení.

Pro Bidena je to v krátké době už druhá cesta na setkání s komunitami, které se vyrovnávají se střelbou na veřejnosti. Ta předchozí vedla do Buffala ve státě New York, kde jiný 18letý střelec předminulý víkend v supermarketu zabil deset lidí. Tamní útok byl podle vyšetřovatelů rasově motivovaný.

Prezidentova cesta také přichází v době, kdy se zvyšuje tlak na Washington, aby konkrétními kroky reagoval na nejnovější sérii hromadných střeleb. V USA se po události v Uvalde rozproudila veřejná diskuse o držení zbraní a jejich dostupnosti.