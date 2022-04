Německo dodá Ukrajině protiletadlové systémy Gepard

„Německo dodá protiletadlové obrněnce Gepard, právě to oznámila na základně Ramstein ministryně Lambrechtová,“ konstatovalo německé ministerstvo obrany. Vláda v pondělí souhlasila s tím, aby zbrojní výrobce Krauss-Maffei Wegmann mohl prodat repasované Gepardy z někdejších zásob německé armády. Společnost jich má několik desítek.

Gepard je založen na podvozku tanku Leopard, který je ve službě od poloviny šedesátých let dvacátého století. Je vybaven dvěma 35milimetrovými kanóny a radiolokátorem. V devadesátých letech systém prošel modernizací. Gepard je schopen likvidovat nejen vzdušné, ale i pozemní cíle.

Deutschland wird Gepard-Flugabwehrpanzer liefern, das verkündete Ministerin Lambrecht soeben in Ramstein. Mehr als 30 Nationen stimmen sich hier auf der Konferenz über die Unterstützung für die 🇺🇦 ab. Unsere Stärke in #NATO und EU ist unsere Geschlossenheit. pic.twitter.com/QRRapl21KK — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) April 26, 2022

Německo od počátku války na Ukrajině čelí kritice, že příliš pomalu a váhavě poskytuje Ukrajincům zbraně. Lambrechtová na konferenci ale řekla, že čísla hovoří o opaku, neboť Německo v prvním kroku poskytlo ukrajinské armádě protitankové i protiletecké střely. Nyní chce Berlín podle ní rozšířit zásobování těžkými zbraněmi, a to i v rámci výměny s východoevropskými spojenci, kteří Ukrajině přenechávají své vybavení sovětské výroby.

Německé ministerstvo obrany také předeslalo, že příspěvek Berlína Severoatlantické alianci bude významnější, než jak tomu bylo dosud. „Německo si najde svou novou bezpečnostně-politickou roli,“ ujistilo ministerstvo. „Jasné je, že my Ukrajinu podporujeme,“ dodalo v prohlášení.

Setkání ministrů obrany ze spřízněných zemí, na němž se jedná o další vojenské pomoci Kyjevu, pořádá americký ministr obrany Lloyd Austin. Za Česko se zúčastní náměstek ministryně obrany Jan Havránek, který se připojuje dálkově z Washingtonu.

Pentagon či Londýn upozorňují, že se nejedná o setkání pod hlavičkou Aliance, ačkoliv se jej zúčastní i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. „Dárcovská komunita není NATO. Jde o úsilí zemí, z nichž některé jsou součástí NATO, ale není to Aliance, která organizuje vojenskou pomoc,“ prohlásil náměstek britského ministra obrany James Heappey.

Austin: Západ věří v ukrajinské vítězství

Hlavními body jednání je vojenská pomoc Kyjevu. Mluvčí Pentagonu John Kirby zdůrazňoval především nutnost začít hovořit o dlouhodobém výhledu těchto zásilek i celé situace na Ukrajině.

„Ukrajina věří, že může válku s Ruskem vyhrát. V to stejné věříme i my všichni tady,“ prohlásil šéf Pentagonu Austin na úvod konference. Zdůraznil, že ruskou invazi a válečná zvěrstva nelze omluvit. „Je to bezohledné, bezdůvodné a v rozporu s právem,“ poznamenal s tím, že svobodný svět je připraven Ukrajině nadále pomáhat.