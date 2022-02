Krize kolem Ukrajiny zvýraznila rozpory mezi zeměmi V4. Cesty Maďarska a Polska se rozpojují

Možné trhliny v jednotném přístupu Visegrádské čtyřky k Rusku představuje aktuální mise maďarského premiéra Viktora Orbána v Kremlu, v níž se sám pasoval do role evropského emisara.

„Co se týče bezpečnostní situace, vypadá to na nejdramatičtější okamžik našeho setkání. Protože moje návštěva je částečně mírovým posláním. Chci vás ujistit, že ani jeden lídr zemí Evropské unie si válku nepřeje,“ řekl Orbán.

Maďarsko má s Ruskem nadstandardní vztahy

Setkání bylo naplánováno ještě před současnou eskalací napětí u východní ukrajinské hranice. Jednat se mělo jen o dvoustranných otázkách, ale i v nich se ukazují odlišnosti od ostatních zemí V4. Zahrnují zvláštní dodávky ruského plynu do Maďarska (díky loňskému dlouhodobému kontraktu dostává země ruský plyn výrazně levněji než je současná tržní cena v Evropě), ruskou účast na dostavbě maďarské jaderné elektrárny, maďarský plán podílet se na výrobě ruské vakcíny Sputnik V, ale i možnou budoucí misi maďarského kosmonauta ve vesmíru v ruské režii.

Tyto priority kritizuje maďarská opozice, která se proti Orbánovi sjednotila před dubnovými parlamentními volbami. Na jeho cestu do Moskvy reagovala společným prohlášením. „Premiér, který v takové situaci mlčky odcestuje do Moskvy, aby se nechal předvolat do Kremlu na kobereček, zrazuje zájmy Maďarska i Evropy,“ píše sdružení opozičních stran a hnutí Společně pro Maďarsko.