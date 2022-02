Česko se připravuje na riziko ruské agrese na Ukrajině, řekl Fiala. Ukrajinský generál podepsal v Praze dvě smlouvy

„Bezpečnostní rada státu vyjádřila podporu intenzivnímu úsilí nalezení diplomatického řešení. Současně považujeme za nutné a zodpovědné připravit ČR na dopady, které by měla násilná agrese Ruska vůči Ukrajině,“ řekl premiér Petr Fiala po jednání Bezpečnostní rady státu.

Meziresortní pracovní skupina podle něj vyhodnocuje možná rizika v oblastech kybernetických útoků, činnosti zahraničních tajných služeb, migrace, zvýšení cen nebo zastavení dodávek surovin nebo ochrany občanů, krajanů a majetku České republiky na Ukrajině.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) zdůraznil, že již existují „typové scénáře pro existenci takové hrozby“, které nyní podstupují revizi, aby bylo možné je velmi rychle zavést. Ministerstvo vnitra by podle něj kromě záležitostí souvisejících s vnitřní bezpečnostní koordinovalo také humanitární pomoc Ukrajině, pokud by byla třeba. Dodal, že čeští policisté jsou připraveni vyrazit na pomoc s hlídáním slovensko-ukrajinských hranic, kdyby o to požádala Bratislava.

Fiala a také ministryně obrany Jana Černochová (ODS) upozornili, že v době, kdy jednala rada, byla podepsána smlouva, podle které pošle Česko na Ukrajinu čtyři tisíce dělostřeleckých granátů ráže 152 milimetrů. Určené byly pro samohybné houfnice Dana. Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany upřesnil, že Ukrajina si přepravu munice zajistí vlastními silami.

Vláda se rozhodla Ukrajinu podpořit v době, kdy Rusko u jejích hranic soustředilo podle odhadů spojenců asi sto tisíc vojáků. Západní země se proto obávají invaze na Ukrajinu, Rusko takové plány popírá.

Druhá dohoda, kterou ukrajinský generál Zalužnyj a český náměstek Blažkovec podepsali, umožní spolupráci „v oblasti poskytování léčebné péče raněnému vojenskému personálu Ukrajiny“. Podle Fajnora se podpis dokumentu připravoval řadu měsíců a nesouvisí s aktuální krizí.

„Smlouvy, které jsme podepsali, pomohou Ukrajině posílit její obranné schopnosti a prohloubit spolupráci našich zemí. Věřím, že konkrétní dar munice může být naším přispěním k postupné deeskalaci situace,“ uvedl Blažkovec.