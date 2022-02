Spojené státy dostaly od Moskvy odpověď na své návrhy ohledně napětí na ukrajinsko-ruské hranici

Obavy z možné invaze na Ukrajinu, u jejíchž hranic má Rusko desetitisíce vojáků, v posledních týdnech vedly ke zvýšení napětí mezi Moskvou a Západem. Kreml popírá, že by měl v úmyslu Ukrajinu vojensky napadnout. Požaduje na druhé straně od USA a NATO bezpečnostní záruky, a to včetně závazku, že se Ukrajina nestane členem Severoatlantické aliance.

„Můžeme potvrdit, že jsme od Ruska obdrželi písemnou odpověď. Domníváme se, že by nebylo produktivní jednat na veřejnosti, takže necháme na Rusku, zda bude chtít o své odpovědi mluvit veřejně,“ uvedla mluvčí amerického ministerstva zahraničí. „Jsme i nadále plně odhodláni vést dialog o řešení těchto otázek a budeme pokračovat v úzkých konzultacích s našimi spojenci a partnery, včetně Ukrajiny,“ dodala.

USA a NATO klíčové ruské požadavky v dopisech z minulé středy odmítly. Washington si ale ponechal otevřené dveře pro jednání o dalších otázkách, jako je rozmístění raket a vzájemné omezení vojenských cvičení. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova byla americká odpověď „vzorem diplomatické slušnosti“, kdežto od NATO byla „ideologická“. O současné krizové situaci kolem Ukrajiny bude v pondělí Lavrov telefonicky hovořit se svým americkým protějškem Antony Blinkenem.

USA nařídily rodinám amerických vládních pracovníků opustit Bělorusko

Rusko rozmístilo u svých hranic s Ukrajinou a nově též v Bělorusku desetitisíce vojáků. „Necestujte do Běloruska kvůli svévolnému vymáhání zákonů, riziku zadržení a neobvyklému hromadění ruských vojsk podél hranic Běloruska s Ukrajinou,“ uvedlo v pondělním prohlášení americké ministerstvo zahraničí. Současně nařídilo rodinám amerických vládních zaměstnanců v Bělorusku, aby opustily zemi.

Moskva vyslala v uplynulých dnech vojáky do Běloruska, aby se tam začátkem tohoto měsíce zapojili do společného armádního cvičení. Manévry se budou konat v blízkosti západní hranice Běloruska s Polskem a Litvou – členskými státy NATO – a také u jižních hranic s Ukrajinou. USA tvrdí, že Moskva chce do Běloruska vyslat přes 30 tisíc vojáků, nyní jich je tam podle informací Washingtonu zhruba pět tisíc.

Již v polovině ledna americká vláda kvůli hrozící ruské invazi dala možnost postradatelným zaměstnancům diplomatické mise USA na Ukrajině, aby ze země odjeli. Rodiny zaměstnanců dostaly nařízeno zemi opustit.