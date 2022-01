Boháči ve velkém skupují divočinu, původní tvář vracejí třeba skotským vřesovištím

video Boháči investují do záchrany přírody

Panství Kildrummy zahrnuje přes dva tisíce hektarů skotské vysočiny a má nové majitele – manžele Bentlyovi. Připojili se k rostoucímu počtu milionářů, kteří skupují tamní půdu a mění způsob, jak se na ní hospodaří.

Panství chtějí přeměnit v divokou přírodu, kde budou chránit ubývající druhy. Stejně to vidí Jeremy Leggett – dlouholetý bojovník za ochranu klimatu, který vydělal miliony na solární energii a nyní vlastní panství Bunloit. „V našem panství máme prastaré lesy s duby starými stovky let, téměř nedotčené. Je to pravá divočina. Ale převážná část skotské krajiny takhle nevypadá. Většina takovýchto stromů byla vykácena,“ vypráví Leggett.

Ne všichni zapojení boháčů vítají

Obnova původní krajiny podle některých starousedlíků ale klimatické změny neodvrátí. Čtyřiasedmdesátiletý Jamie Williamson také kritizuje fakt, že polovinu soukromé půdy ve Skotsku vlastní méně než pět set lidí a mnozí z nich jsou cizinci.

„Kdybychom obnovili výrobu vlastní oceli a železa a znečišťující průmysl provozovali efektivněji, ve skutečnosti bychom v boji proti globálnímu oteplování udělali pravděpodobně mnohem víc,“ myslí si Williamson.

Ne všechny vlády ekologické aktivity bohatých za záchranu planety podporují. Brazilský prezident Jair Bolsonaro před víc než dvěma lety nepřímo obvinil nevládní organizace, že zapalují les v Amazonii. „Co dělají nevládní organizace? Co je nejjednodušší? Zapálit les, vyfotit to, natočit video, udělat kampaň proti Brazílii, spojit se s Leonardem DiCapriem a on jim dá peníze,“ řekl v minulosti Bolsonaro.